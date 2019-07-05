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Yaramazlara biraz batar!

Bahamalar’da helikopter kazası: Yedi ölü

Karayipler’deki Bahamalar açıklarında helikopter kazası sonucu aralarında ünlü iş insanı Chris Cline’ın da olduğu yedi kişi öldü.

Fotoğraf: VOA

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, yedi Amerikalıyı ABD’nin Florida eyaletine taşıyan helikopter, Bahamalar’daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

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Adanın yaklaşık üç kilometre açığında düşen helikopterin enkazı, yetkililer ile yerel halkın çalışması sonucu bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Polis, kazada helikopterdeki dört kadın ve üç erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD’nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan ‘The Register-Herald’ gazetesi de, ölenlerden birinin dünyaca ünlü kömür şirketi ‘Foresight Energy LP’nin sahibi iş insanı Chris Cline olduğunu bildirdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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