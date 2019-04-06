Bağlar’da AKP’li aday: HDP’li aday KHK’lı, mazbatayı bana verin

AKP’nin Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi adayı Hüseyin Beyoğlu, seçimi kazanan HDP adayı Zeyyat Ceylan’a KHK’lı olduğu için mazbata verilmemesi gerektiğine dair il seçim kuruluna başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Beyoğlu, öğretmenlik yaparken KHK ile görevinden ihraç edilmişti. HDP’li aday resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 70.34’ünü alarak seçimi kazandı.

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Yaptığı başvuruda Ceylan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığını öne süren Beyoğlu, mazbatanın seçimde ikinci geldiği için kendisine verilmesi gerektiğini savundu.

Beyoğlu yaptığı başvuruda şunları söyledi: “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler.”

