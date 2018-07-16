‘Bağlanan’ DT ve DOB’da değişiklik: Eski statü geldi, dışarıdan müdür atanabilecek

Bir önceki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yönetim ve ödeneğiyle ilgili kararların cumhurbaşkanlığına bağlandığı Devlet Tiyatroları (DT ) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB), dün yayınlanan cumhurbaşkanı kararnamesiyle eski statüsüne getirildi.
Düzenlemeyle ‘Edebi Kurul’ ve ‘Sanat ve Yönetim Kurulu’ da yeniden tanımlandı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için önceki gün çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneğiyle ilgili kararlar da cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı.
Kanundaki “Devlet Tiyatroları genel müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulu’nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödenegi verilir” ifadesi de, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” diye değiştirilmişti.
Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, her iki kurumun da iskeletini oluşturan sanat, edebi, teknik, disiplin gibi kurulları ile il müdürlükleri yeniden düzenlenirken, kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yeniden bağlandı. İki sanat kurumunun ayrıca özel bütçeli yapısı ve ‘tüzelkişiliği’ de korundu.
DT ve DOB’a, ‘devlete ait binalardan lüzumlu görülenlerin yeniden genel müdürlüklere bedelsiz tahsis edilmesi’ hükmü de getirildi. Ancak düzenleme 5441 sayılı ‘Devlet Tiyatroları Kuruluşu Yasası’ ile 1309 sayılı ‘Devlet Opera ve Balesi’nin Kuruluş Yasası’nda zorunlu olan ‘sanatçı veya öğretim elemanı genel müdür’ şartı da kaldırıldı.
Bu kurumlara artık ‘dışarıdan’ da genel müdür atanabilecek.
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