Bağış’tan İnce’nin ‘bakara-makara’ çıkışına: Montaj olduğu ispatlı kumpas iftiralar

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, ‘bakara-makara’ çıkışıyla kendisini hedef alan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yanıt verdi: “Montaj olduğu ispatlı kumpas iftiralar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde İnce’ye şu sözlerle yüklenmişti: “15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine, meydanlarda eli kanlı katillere özgürlük vaat ediyorlar. Bay Muharrem Niğde’ye geliyor, sırf Pensilvanya’yı incitmemek için şehit Ömer Halisdemir’in kabrine dahi uğrayamıyor.”

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İnce, Erdoğan’ın sözlerini Halisdemir’in kabri başındaki fotoğrafıyla yalanlamış, bugünkü Çorlu mitinginde ise “Dün, Adana’da ‘Ömer Halisdemir’in mezarına gidip Fatiha’ okuyamaz diyor. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin Kuran, Fatiha, ayet, sure olsaydı, bakara-makara diyeni tutar kulağından atardın” demişti.

İnce’nin sözleri akıllara eski Avrupa Birliği (AB) bakanı Egemen Bağış’ı getirdi.

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Üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sırasında ortaya çıkan kayıtlarda geçen “Bakara, makara” sözlerinin Bağış’a ait olduğu iddia edilmişti.

‘Raporların mahkeme tarafından çıkarılması zaman aldı’

Sputnik’ten Elif Sudagezer’e konuşan Bağış, “Hem TÜBİTAK hem de Audio Forensic Continuity raporları, yaptığım iddia edilen bu konuşmaların montaj olduğunu ortaya koymuştu. Benimle birlikte hedef olan ve konuyla ilgili özür dileyen gazeteci ‘Montaj olmasına rağmen adım böyle birşey ile anıldığı için özür diliyorum’ demişti. Raporların mahkeme tarafından çıkarılması zaman aldı. Ancak bu raporlar gerçeği ortaya çıkardı. Bu raporları incelemeniz ve Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki açıklamalarını hatırlamanız yeterli olacaktır” dedi.

Bağış’ın sözünü ettiği gazeteci dönemin Hürriyet Ankara temsilcisi Metehan Demir.

‘İnce hem bir çelişki hem de bir taklit’

Eski AB bakanı şöyle devam etti: “Rakibinin yarısı kadar oy alamayacağını anlayınca çirkefleşen Bay Muharrem, Meclisi bile bombalayacak kadar gözü dönmüş hain FETÖ’cülerin montaj olduğu ispatlı kumpas iftiralarını dillendireceğine, kendisini tacizle suçlayan bayan muhabirin neden işsiz kaldığını açıklasın.”

Bağış, İnce için Daily Telegraph gazetesine yaptığı yorumda sarf ettiği “Tipik bir CHP’li, sıradan insanlarla ilgilenme gereği duymaz. Öte yandan İnce, bizim tarzımızda biri. Halka ulaşmaya çalışıyor. İnce, numarayı AK Parti’den öğrendi” sözlerinin sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi: “Orada söylemeye çalıştığım İnce’nin hem bir çelişki hem de bir taklit olduğudur. Kendisi, elitist parti tabanıyla çelişki içerisinde ve partisinin içerisinde bir azınlık. Daha geniş kesimlere ulaşabilmek için AK Partili herhangi bir adayı çabalarını taklit etmeye çalışan ve bunda da başarılı olamayan birisidir Bay Muharrem. Ve hiçbir zaman taklitçi, aslı kadar başarılı olamaz.”