Bağış ‘karmaşası’: İnce’ye yapılan 50 liralık bağış Erdoğan’a ‘gitti’

İstanbul’da Leyla Yılmaz adlı yurttaşın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin hesabına yatırmak istediği para, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya hesabına gitti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ziraat Bankası tarafından Yılmaz’a verilen dekontu Twitter’dan paylaştı.

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Dekonta göre, yatırılan 50 lira Erdoğan’ın ‘cumhurbaşkanlığı seçim bağışı’ hesabına aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz ise, “Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce’nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın, Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabına kaydedildiğini gördüm” diye konuştu.

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Leyla Yılmaz adlı vatandaşımız, bankaya Muharrem İnce için para yatırıyor. Banka ise parayı İnce’nin değil, Tayyip Erdoğan’ın hesabına geçiriyor. Ziraat Bankası ‘Onurum kırıldı’ diyen Leyla Yılmaz’dan özür dilemeli ve yanlışlığı derhal düzeltmelidir. @ziraatbankasi pic.twitter.com/iTfZCHRA8B — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 23 Mayıs 2018

Twitter’dan açıklama yapan Yarkadaş, “Leyla Yılmaz adlı vatandaşımız, bankaya Muharrem İnce için para yatırıyor. Banka ise parayı İnce’nin değil, Tayyip Erdoğan’ın hesabına geçiriyor. Ziraat Bankası ‘Onurum kırıldı’ diyen Leyla Yılmaz’dan özür dilemeli ve yanlışlığı derhal düzeltmelidir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ysa Yılmaz’ın yaşadığı yanlışlığı düzeltmek için bankaya gideceklerini aktardı ve bağış yapacak seçmenlere hitaben, “Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.