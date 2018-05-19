Bağış Erten: Obradovic’in lafının üzerine laf söylenmiyor

Korkumu yenmeye yetecek şeyler var. Çünkü kenarda ‘Obrakadabra’, sahada Datome öyle bir duruş gösteriyor ki, öyle bir ayarlıyorlar ve öyle bir sihir çıkarıyorlar ki, insana güven veriyor. Bütün sezon bu maçı bekleyen aslan yürekli Boby’ye ne demeli. Ama en çok da rakibi top kaybı krizine sokan savunmaya şapka çıkarmalı.

Ama rakibe de saygı duymalı. Ne dağılmaz bir rakip vardı karşıda! Yapışkandılar. Asla yılmadılar. Maçın sonuna dek süren heyecanın garantisi onların bu zamk direnciydi. Ama bir yere kadar. Tartıda ağır bastı Fenerbahçe. Tabii eser sahibinin Obradovic’in sayesinde.

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Onu pek çok açıdan övebiliriz. Ama sanırım asıl başardığı en büyük şey şu: Şu oyunu bildiğini zanneden herkesten daha iyi biliyor ve bunu herkes kabul ediyor ve biliyor. Onun lafının üzerine laf söylenmiyor. Türkiye’de bile…

Bağış Erten’in yazısı