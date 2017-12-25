Bağış Erten: İyi başlangıç diye buna denir

Sonuçta taktik ve personel neredeyse Tudor’unkinin aynısı. Daha ilk günden sihirli değnek kolay değil.

Ama “Devre arası Fatih Terimi” diye bir şey var. Onun en büyük yeteneklerinden biri düşmüş görüneni ayağa kaldırmak.

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İyi başlangıç diye buna denir sanırım. Ligin tepesinde, lider dışında kimsenin kazanamadığı haftada, siz daha ilk maçtan takımının ruh halini temize çekebilmişsiniz. Büyük başarı, güzel şans.

Fakat daha alınacak çok yol var. Asıl ikinci yarında göreceğiz bu takımın Fatih Terim versiyonunu.

Bağış Erten’in yazısı