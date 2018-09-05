Bağış Erten: Futbolun yeni gerçekleri

Yeni Türkiye varsa, bir de Türkiye gerçekleri var. Ekonomi sadece hayatta değil futbolda da kötüye gidiyor. Mali açıdan eli kolu bağlı, eskisi gibi şaşaalı günleri mumla arayan, sınırlı bir alanda sihir bulmaya çalışan kulüplerle dolu ortalık. İşleri kolay değil.

Hele de büyüklerin. Ne transferler içe siniyor, ne de elden gidenlerin yeri doluyor.

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Hiç olmadığı kadar dengeli bir lig yaşayabiliriz bu sezon. Bütçelerin birbirine yaklaşması, akıllı kurulan takımlar, yeni nesil teknik adamlar, hedef büyüten takımlar derken kimin düşeceği, kimin tepeye yakın duracağı meçhul.

Galatasaray’ın restorasyonu tamamlayamamış olması, Şenol Güneş’in metal yorgunluk emareleri, Fenerbahçe’nin olabilecek en kötü başlangıca imza atması… Bunları tartışabiliriz. Ama ligin diğer aktörlerini de hesaba katmamız lazım.

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Kabahatin çoğu İstanbul’un fiyakalılarında olabilir. Ama bir de diğerleri var. Kenar süsü değil artık onlar. Unutmamak lazım.

Bağış Erten’in yazısı