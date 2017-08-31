Bağış Erten: Futbol Milli Takımı mı? Basketbol Milli Takımı mı?

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Her şeyi ikiye indirip taraf seçmemizi dayatan bir memlekette yaşıyoruz madem; biz de öyle yapalım, soruyu direkt soralım: Futbol mu? Basketbol mu? Cevabın bir tarafa fazla büküleceğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bir soru daha: Futbol Milli Takımı mı? Basketbol Milli Takımı mı? Ne oldu? Deminki ezici çoğunlukta bir çatlak mı görüyorum yoksa?..

…Velhasıl; sorunun cevabı belli aslında. Evet, futbol bu ülkenin (acı?) gerçeği. Ama bu gidişle durum biraz olsun değişebilir. Bu hafta aynı güne gelen iki sınav var. Ve ne ilginçtir saatleri de çakışıyor. Bu cumartesi ve salı günü görelim hangisi daha çok izlenecek? Peki daha önemlisi, kazanır ya da kaybederler, hangisi daha iyi temsil edecek, daha çok mutlu edecek?

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Biliyorum, basketbol camiası da futbol camiası da böyle bir rekabete girmek istemezler. Haklılar. Onları yarıştırmak da doğru değil belki. Ama zamanın ruhu bu ve ikiye indirip taraf seçmeyi biz kimden öğrendiğimizi gayet iyi biliyoruz.

Bağış Erten’in yazısı