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Yaramazlara biraz batar!

Bağış Erten: Alırız bu seçimi/ kupayı derken 7 yediler yahu!

 

Arjantin örnek olmuyorsa Brezilya örnek olsun. İki kez ev sahipliği yaptılar. Devletin tüm imkânlarını arkalarına aldılar. Medya sabah akşam onları favori gösterdi. O kadar çok bağırdılar ki kafamız şişti. Ama ne oldu 1950’de de, 2014’te de kalakaldılar. Alırız bu seçimi/ kupayı derken 7 yediler yahu!

Ben Belçika’yı dikkatle izliyorum. Başka liglerde/partilerde serpilip canavar gibi takım kurdular. İyi’ler mi, iyiler! Ama iktidara/şampiyonluğa yeter mi? Zor gibi. Gene de ufuk çiziyorlar işte. Hollanda’nın kupada olamamasında da bir ANAP/ DYP’lik var sonuçta. Bundan ders almak şart. O tip liberalizm bitti artık. Köklerini iyi salacaksın.

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Bağış Erten’in yazısı


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