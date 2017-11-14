Bağımsızlıktan çark: KBY, referandumu yok sayan mahkeme kararına ‘saygılı’

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Irak yargısının, bağımsızlık referandumunu yok hükmünde sayan kararına saygı duyacağını açıkladı.

25 Eylül tarihinde yapılan referandumdan ‘bağımsız Kürdistan’a yüzde 93 ‘Evet’ oyu çıkmıştı. Referanduma İsrail hariç hiçbir ülkeden destek gelmemiş, sonucunu tanıyan çıkmamıştı.

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Irak federal mahkemesi de 6 Kasım’da KBY’nin bağımsızlık için referandum yapamayacağına hükmederek “Anayasaya göre hiçbir bölgenin ayrılmaya hakkı yok” demişti.

Reuters’in haberine göre KBY’den bugün yapılan açıklamada, ‘federal mahkemenin kararına saygı duyulacağı’ belirtilerek, “Kararın Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için bir diyalog başlaması için temel oluşturmasını umuyoruz” dendi.

Bağımsızlık referandumuna öncülük eden Mesud Barzani, KYB başkanlığından istifa etmişti.