Bağımsız cumhurbaşkanı adaylarından 131 bin lira alınacak

Partilerden bağımsız olarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin 131 bin lira ödemesi gerekecek.

Mevcut yasaya göre partiler dışında bağımsız olarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle başvuru yapabiliyor.

Reklam

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün akşam TBMM başkanlığına sunulmuştu.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre AKP ve MHP’nin dün akşam Meclis’e sunduğu uyum yasa teklifinde şu düzenleme var: Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi, seçilme yeterliğine ilişkin belgeler ve en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemenin bir aylık brüt tutarının 10 katının (131 bin lira) ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bizzat başvuracak.

Reklam

YSK, başvuru dilekçesi ve eklerini iki gün içinde inceleyecek. Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin tamamlanması için iki gün süre verilecek. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde başvuru reddedilecek.

Nasıl aday olunur?

Resmi olarak cumhurbaşkanı adayı kabul edilmek için gerekli vasıflar şöyle:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı.

– 40 yaşını doldurmuş olmak.

– Üniversite mezunu olmak.

– Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak.

Resmi olarak cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için ise üç koşuldan birinin yerine gelmesi gerekiyor:

– TBMM’de bir siyasi parti grubunun desteğini almak.

– Son genel seçimlerde toplam geçerli oyların en az yüzde 5’ni almış olan bir siyasi partinin desteğini almak.

– 100 bin seçmenin imzalı desteği.