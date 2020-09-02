Bağımsız vekil Tuma Çelik’in yurt dışı yasağına itirazına ret

HDP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Tuma Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.
Savcılık, Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘tehdit’ suçlarından fezleke düzenleyerek dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis’e göndermişti. TBMM Hazırlık Komisyonu, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.
AA’nın haberine göre Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, avukatı aracılığıyla adli kontrolünün kaldırılması talebinde bulunan Çelik’in itirazını inceledi.
Ankara başsavcılığının Çelik’in itirazının reddedilmesi yönündeki mütalaasını da değerlendiren hakimlik, itirazı reddetti.