‘Bağımsız ve tarafsız’ Danıştay üyesi siyasette: İnce zihniyetindekiler…

Bağımsız ve tarafsız olması anayasal bir kural olan Danıştay üyesi Aysel Demirel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi kamuoyuna açık şekilde eleştirdi.

Aysel Demirel Twitter hesabından, Muharrem İnce’nin başörtüsü meselesiyle ilgili söylediği belirtilen bazı sözleri geçmişten bu güne yan yana fotoğraflı şekilde koyarak şunları yazdı: “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2014’te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine getirilen Aysel Demirel, Mayıs 2017’de Danıştay hakimliğine atanmıştı.

Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız. pic.twitter.com/RzqLeqCj40 — Aysel Demirel (@AyselDemirell) 8 Haziran 2018

Aysel Demirel’in HSYK üyesiyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarının yönettiği TÜRGEV’e üye olduğunun ortaya çıkması da tartışma konusu olmuştu.