Bağımsız otopsi raporu, resmi raporun aksi yönde: Floyd, boğularak öldürüldü

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un ölümüyle ilgili bağımsız otopsi yaptırıldı. Buradan çıkan sonuç resmi raporun aksine Floyd’un boğularak öldüğünü gösteriyor.

Floyd, geçen pazartesi günü ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, kendisini tutuklayan beyaz bir polisin dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, raporda ölüm nedeninin uzun süreli baskıdan kaynaklanan boğulma olarak yer aldığını açıkladı.

Crump, Floyd’un olay yerinde hayatını kaybettiğini, gelen ambulansın aslında cenaze aracı olduğunu belirtti.

Otopsiyi yapan ekipte yer alan doktorlardan Michael Baden, “Ölümüne sebep olabilecek ya da katkısı olan başka bir sağlık sorunu yoktu” dedi.

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Soruşturma aşamasındaki cinayetle ilgili açıklanan resmi önotopsi raporunda nefessiz kalma veya boğulmayı destekleyen bir delil bulunamadığı belirtilmişti.

Ölümüne Floyd’un kalp rahatsızlığı ve varsa kanındaki alkol veya uyuşturucu maddenin de katkısı olabileceği belirtilmişti.

Kesin ölüm nedeni tam otopsi raporunun yazılmasından sonra belirlenecek.