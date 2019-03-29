Bağımsız aday, hayvan haklarına dikkat çekmek için çekçekle dolaştı

Diyarbakır’da belediye başkanlığına bağımsız aday olan Hasan Sancar, hayvan haklarına dikkat çekmek için sokaklarda ‘çekçek’ adı verilen tahtadan yapılmış el arabalarıyla dolaştı.

Fotoğraflar: DHA

Sancar, bazı arkadaşlarıyla birlikte ‘Temiz Diyarbakır istiyoruz’ sloganıyla yaptığı eylemle sempati topladığını belirterek hem hayvan haklarına saygı duyulmasını, hem de temiz bir kent istediklerini söyledi.

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Sancar şöyle konuştu: “Atların yerine kendimiz geçtik. Bunu hayvan haklarına dikkat çekme adına yaptık. Projelerimizi anlattık vatandaşlara. Şehri imar etmeden önce, nesli ihmal etmeyeceğimizin sözünü verdik. Hayvan haklarına, doğaya, çevreye farkındalık yaratmak adına bu tür projelerimize devam edeceğiz.”