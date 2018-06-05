Bağdat’tan şikayet: Dicle’nin suyu azaldı, sebebi Ilısu Barajı

Su kaynaklarının seviyesinde kritik azalma yaşanan Irak’ta hükümet, Dicle’deki geri çekilmeden Türkiye’nin Batman’da inşa ettiği Ilısu Barajı’nı sorumlu tutuyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Bağdat sakinlerinin Dicle Nehri’ni bazı noktalarda yürüyerek geçebildiğini aktaran İngiliz The Times gazetesi, böyle bir durumun ilk kez gözlendiğini vurguladı ve Irak yönetiminin sıkıntıdan Ilısu Barajı gölünü doldurmaya başlayan Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu belirtti. Gazete bununla birlikte su seviyelerinin Irak genelinde azalmasından ise halk nezdinde Irak hükümetinin sorumlu tutulduğunu aktardı.

Reklam

Habere göre Irak Su Bakanı Hasan el Canabi, hükümetin sorunun farkında olduğunu ve başa çıkabilmek için 24 adımlık bir plan hazırlandığını söyledi. Halkı su tasarrufu yapmaya çağıran bakan suçu tamamen Türkiye’ye yükledi: “Irak ve Türkiye arasında baraj gölünün doldurulmasının koordine edilmesi için bir anlaşma yapıldı. Ancak Türkiye baraj gölünü 1 Mart’tan itibaren doldurmaya başladı.”

Barajın, tarım ürünleri için gereken suyun sağlanması için 1 Haziran’dan itibaren doldurulması gerekiyor. Türkiye’nın Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız ise Ankara’nın politikasını savunarak, Türkiye’nin de son 40 yılın en kötü kuraklığından etkilendiğini söyledi.

Reklam

Gazete Irak meclisinde yapılan toplantınını ardından Ankara’yla görüşme yapma ve baraj gölünün doldurulmasının üç ay ertelenmesinin istenmesi kararının alındığını yazdı.