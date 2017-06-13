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Bağdat’tan ‘bağımsızlık’ diyen Kürdistan’a: Referandum sorunları çözmez


 

Irak’ın merkezi hükümeti, bağımsızlık referandumu yapacağını ilan eden Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni (KBY) uyardı.

Fotoğraf: Reuters

KBY, geçen haftalarda 25 Eylül’de referanduma gideceğini açıklamıştı. ABD kararı desteklerken Türkiye karşı çıkmıştı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Kürtlerin bağımsızlık umutları olduğunu düşünme hakları bulunduğunu ancak tek bir vatan toprağı üzerinde yaşadıklarını söyledi.

‘Sorunları çetrefilleştirir’

Ortak noktalarının çok olduğunu, IŞİD’in de halen Telafer ve Havice’de varlık gösterdiğini aktaran Irak başbakanı, şunları kaydetti: “Referandum bu süreçte doğru değil ve başarılı bir adım da değil. Kürtler birinci derece Irak vatandaşıdır. Bazı sorunlarımız var ancak bunlar çözülmeli. Bu sorunların çözümünün referandumdan geçtiğini düşünmek mantıklı değil. Dünya kapanma değil iş birliğine yöneliyor. Bu konuyla (referandum) ilgili ayrıca komşu ve bölge ülkeleriyle de ciddi sorunlar var ve olacak. Komşu ülkeler bu adıma milli güvenliklerine tehdit olarak bakar. Referanduma gitmek sorunları çözmek yerine daha da çetrefilleştirir.”

Abadi, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı ablukaya değinerek, bundan iktidarların değil halkın zarar gördüğünü, bu nedenle prensip olarak karşı olduklarını söyledi.

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