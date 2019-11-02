Bağdat’taki gösterilerde bir ölü, 91 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta devam eden protesto gösterilerinde Irak polisinin bugünkü müdahalesinde bir gösterici hayatını kaybederken, 91 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Protestocular, ‘Türk Restoranı’ binasının üstünde. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, onbinlerce gösterici bugün Tahrir meydanında iktidardaki seçkinlerin yönetimden çekilmesi için protesto gösterileri yapmaya devam etti.

Reklam

Ancak akşam hava kakardıktan sonra polis, gösterilere gözyaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Dicle Nehri üzerinde, hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu ‘Yeşil Bölge’ye bağlantı kuran Cumhuriyet (el-Cumhuriye) Köprüsü üzerinde yoğunlayan çatışmalarda, polisin gazlı ve plastik mermili müdahalesi sonucu bir gösterici hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü, perşembe günü yaptığı açıklamada, Irak polisinin ‘daha önce görülmeyen’ türde gaz fişeği atan silah kullandığını ve bu silahtan atılan askeri tipteki gaz fişeklerinin, standart fişeklerden 10 kat daha ağır olduğunu raporlamıştı.

Göstericilerin merkez olarak kullandığı terk edilmiş ‘Türk Restoranı’ binası. Fotoğraflar: DHA

Irak’ta Ekim ayında 250’den fazla göstericinin, söz konusu bu fişeklerin başlarına ve göğüslerine isabet etmesiyle hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Reklam

Irak hükümetinin görevlendirdiği bir komite de, polisin 1-7 Ekim 2019 arasında 149 göstericinin, güvenlik kuvvetlerinin aşırı şiddet kullanımı ve gerçek mermilerle ateş açması sonucu hayatını kaybettiği sonucuna vardı.

Bağdat’ta bugünkü (2 Kasım) gösterilerde ayrıca, protestocuların başkentin en büyük limanına giden yolları kapadığı ve ülkedeki ‘yabancı müdahalesi’ne son verilmesi talebinde bulundukları bildiriliyor.

‘Türk Restoranı’ binası, göstericilerin merkezi

Öte yandan Bağdat’ta el-Cumhuriye Köprüsü yanındaki terk edilmiş ‘Türk Restoranı’ binasının protestocuların kalesi haline geldiği bildiriliyor.

Irak’ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminde faaliyet gösteren Türk lokantasının yıllar önce kapanmasına rağmen lokantanın bulunduğu binanın adının Türk Restoranı olarak kaldığı belirtiliyor. DHA’nın haberine göre, protestocuların ve güvenlik güçlerinin sürekli çatıştığı el-Cumhuriye Köprüsü ve Tahrir Meydanı arasında bulunan terk edilmiş Türk Restoranı binasının hem meydanı, hem de köprüyü gören konumundan ve yüksekliğinden faydalanan protestocuların, binayı bayrak ve afişlerle donattığı görülüyor. Eylemleri buradan izleyen protestocular, binadan çektikleri görüntü ve fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor.

Irak’ta ekonomik şartlar ve yolsuzlukların sona ermesi talebiyle başlayan gösteriler, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifayı kabul etmesine rağmen durmadı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi, bir çok göstericinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.