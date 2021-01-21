Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bağdat’ta son üç yıldaki en ölümcül saldırı: İki intihar bombacısı 28 kişiyi öldürdü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen çifte intihar saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Saldırı, Tayaran Meydanı’ndaki ikinci el eşyaların satıldığı pazarda bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Reklam

Irak devlet medyası, saldırının şehirde son üç yıldaki en şiddetli saldırı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ilk intihar bombacısı hasta numarası yaparak pazara girdi. Pazardakiler etrafına toplandığında ise bombayı infilak ettirdi.

Patlamanın ardından insanlar panikle kaçışırken bu kez ikinci saldırgan bomba patlattı.

Reklam

Güvenlik güçleri olay yerinde önlem alırken, sağlık görevlileri yaralıları hastanelere taşımak için seferber oldu. Başka bir ekip ise ‘kan gölü’ne dönen caddeleri yıkadı. Henüz saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmedi.

Ocak 2018’de yine aynı meydandaki saldırıda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı 2017’den beri bu tür saldırılar nadiren görülüyordu.

SON HABERLER

Belediyelerin vergi gelirlerine ilave kesinti

Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri üzerinde ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin kararda değişiklik yapıldı.