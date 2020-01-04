Bağdat’ta iki büyük patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu akşam iki büyük patlama meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze ile öldürülmesinden sonra İran ile ABD arasındaki gerilimin yükseldiği ve bölgede her an yeni bir çatışma yaşanma ihtimalinin artmasından sonra patlamalar, heyecan yarattı.

Reuters’in haberine göre patlamaların tam yeri ile ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.

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Rusya’nın resmi haber ajansı Russia Today ise patlamanın ABD büyükelçiliğinin de bulunduğu ‘Yeşil Bölge’ içinde meydana geldiğini bildirdi.

Amerika’nın Sesi ise Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne füzeli saldırı düzenlendiğini, can kaybı olmadığını bildirdi.

#BREAKING A rocket fired towards the Green Zone in #Baghdad, where the US embassy is located: reports Reklam January 4, 2020

Patlamalar, Süleymani’nin Bağdat’taki cenaze töreninin sona ermesi ve ardından Kerbela’daki törene geçilmesi sonrası meydana geldi.