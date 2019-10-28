Bağdat’ta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’taki hükümet karşıtı protestoların şiddetinin artarak sürmesi üzerine ülkenin başkenti Bağdat’ta gece 00:00-06:00 saatleri arasında, ‘yeni bir emre kadar sürecek’ sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bağdat’ta bugünkü protestolarda ise beş gösterici daha hayatını kaybetti. Gösterilere öğrenciler de katılarak, ‘Rejim düşene kadar 10 günlük boykot’ ilan etti. Şii lider Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi milislerine, protestocularla çatışmaya girmemeleri çağrısı yaptı.

Fotoğraflar: Reuters

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan protestolarda göstericiler işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerinden dolayı hükümetin istifasını istiyor. Protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne dek 200’den fazla kişi öldü, yaklaşık 8 bin kişi de yaralandı. Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nın yanı sıra diğer bölgelerde de güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Bağdat’ın güneyindeki Divaniye kentinde üniversiteler ve liseler birliği, bugünden başlamak üzere ‘rejim düşene kadar’ 10 günlük boykot ilan etti.

Irak Eğitim Bakanı Kusay el Suhail, Bağdat’ta 10’u aşkın okul ve üniversitenin dün gösterilere katılması nedeniyle, eğitim birimleri ve akademinin ‘protestolardan uzak durması’ uyarısında bulundu.

Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Öte yandan, 329 üyeli Irak Meclisi’nde 54 sandalye ile en geniş bloku oluşturan ve Şii din adamı Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu siyasi ittifak, Irak Başbakanı Abdülmehdi’den desteğini çektiğini açıklayarak cumartesi gecesinden bu yana oturma eylemi yapıyor.

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Sadr, çoğunluğu Şiilerden oluşan Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) milislerine, protestocularla çatışmaya girmemeleri yönünde çağrıda bulundu.