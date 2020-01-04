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Bağdat’ın kuzeyinde hava saldırısı: Altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde iki aracın savaş uçakları tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırıda altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: twitter

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı ve bazı Irak kanalları Bağdat’ın kuzeyinde iki aracın hedef alındığını bilgisini doğrularken, Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, saldırının Haşdi Şabi’yi hedef aldığı bilgisini verdi. Ajansa konuşan kaynaklara göre saldırı neticesinde altı kişi hayatını kaybetti.

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Görgü tanıklarından aktaran Sky News, vurulan iki araçta Haşdi Şabi yöneticilerinin yer aldığını iddia etti. ​Saldırının Bağdat’ın kuzeyinde bulunan El Taci bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Al Hadath kanalı da, bir Haşdi Şabi yöneticisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

​Yerel kaynaklar, saldırıda Haşdi Şabi’ye bağlı İmam Ali Tugayları’nın komutanı Şibl Zeydi’nin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Irak güvenlik güçlerinden kaynaklar Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada “Bağdat’ın kuzeyindeki Taci bölgesinde vurulan iki araç Haşdi Şabi’ye aitti” ifadelerine yer verdi.

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Haşdi Şabi’den yapılan resmi açıklamada ölenlerin örgüt yöneticisi olmadığı, vurulan araçların örgüte bağlı tıbbi yardım ekibine ait olduğu kaydedildi.

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