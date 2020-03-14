Bağdat uçağı Esenboğa’ya indi: 57 Türk karantinaya alındı

Türkiye’nin corona virüsü gerekçesiyle 29 Şubat’tan bu yana uçuşları durdurduğu Irak’tan İstanbul’a gelen uçağın inişine izin verilmedi. 57 Türk yurttaşın bulunduğu Irak Havayolları’na ait uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Fotoğraf: DHA

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) aktardığına göre, acil iniş yapan ve içinde Bağdat’a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşılan uçak karantinaya alındı. Emniyet güçleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan kontroller sonucunda işçilerin, ‘tedbir amacıyla’ corona virüsü riskine karşı Ankara’da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

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İşçiler sağlık ekiplerinin gözetimi altında ambulanslara naklederek, Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran’dan getirilen yolcuların karantinaya alındığı hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

‘Uçaktan inmeden geri gitmemizi istendi’

T24’e konuşan yolcu Osman Bilgiç, şunları söyledi: “Irak Havayolları bize Türk yetkililerle görüştüklerini ve İstanbul’a gidebileceğimizi söyledi, biz de biletlerimizi aldık. Ancak izin vermemişler ve Ankara’ya indik, uçaktan inmeden geri gitmemizi istemişlerdi. Şimdi toplantıda konuyla ilgili görüşüyorlar.”

Uçak 17.27’de Bağdat’tan kalktıktan sonra 19.56’da Ankara Esenboğa’ya iniyor. (Fotoğraf: Flightradar24)

Biliç yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Biletlerimizi aldık. Bağdat Havaalanı’na indik, ‘Oradan İstanbul’a direkt uçuş var, İstanbul’dan haber gelecek’ dediler. Daha sonra da haberin geldiğini söylediler ve 15 dakika gecikmeli olarak İstanbul’a gitmek için uçtuk. İki saat sonra pilotu aramışlar ve Ankara Esenboğa’ya inmesi gerektiğini söylemişler. Saat 20:00’den beri buradayız. Uçak hareket etmesin diye uçağın kapılarını açtık.”

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Uçuş bilgileri yok

Bağdat Havalimanı’nın internet sitesinde ‘UR Airways’e ait 18:45’te İstanbul’a planlanan bir uçuş olduğu görünürken İstanbul Havalimanı’nda planlanan bir uçuş bilgisi bulunamadı.

Fotoğraf: T24

Bağdat Havalimanı’nın internet sitesinde yer alan uçağın ‘UBD 161’ uçuş koduna dair de herhangi bir bilgi edinilemedi.