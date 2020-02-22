Bağdat Caddesi’nde bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü sürücü tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde sabaha karşı alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkan otomobil bankta oturan iki kişiye çaptı. Dehşeti yaşayan çift ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkan otomobilin bankta otururken çarptığı Berkehan Bulgurcu ile ağır yaralanan Cansu Safi’nin nişanlı olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan Safi’nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Alkollü olduğu belirlenen sürücü Muhammed Enes Altun ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Alkollü sürücünün kaldırımdaki bankta çarptığı nişanlı çift Berkehan Bulgurcu ile ağır yaralanan Cansu Safi (solda). Aracın çarpması sonrası bank, ikiye ayrıldı. Fotoğraflar: DHA

Altun, kaza sonrası kaçtıktan sonra babası ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Polisin yaptığı çalışmada sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Hızla bankta oturan nişanlı çiftin üzerine geldi

Olay, saat 02:45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve nişanlısı Berkehan Bulgurcu, otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç, başka bir otomobile çarparak durabildi.

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Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı bankın parçalandığı, kaldırımın zarar gördüğü ve bariyerlerin yıkıldığı görüldü.

Bağdat Caddesi sakinleri: Gece polis görmüyoruz, setler de fayda etmiyor

Bağdat Caddesi sakinleri ise sürekli hız yapan sürücülerle gündeme gelen caddede önlem alınmasını istedi.

Çevredeki vatandaşlar, Bağdat Caddesi’nde bu tür kazaların engellenmesi için yetkililerin yeterince önlem almadığını belirtti. Bağdat Caddesi’ndeki bir iş yerini sahibi Seval Büyüktepe, “Kaza hemen bizim dükkanın önünde olmuş. Şoktayım, feci bir kaza. Banktakilere vurmuş ve çok hızlıymış. Caddede devamlı kazalar oluyor. Gündüz buralarda polis oluyor, fakat gece polis görmüyorum. Yapılan setlerin bile faydası olmamış” diye konuştu.

Kazanın sesini duyan bir vatandaş, “Ben arabanın, kazanın sesini duydum. Evdeydim o sırada, dışarı çıkmadım. Apartman görevlisiyim ben, gürültüyü duydum” dedi. Kazanın olduğu bölgede yaşayan diğer vatandaş ise, “Araba şuradan son sürat girmiş. Buradaki bankı ikiye parçalamış. Bankın yarısını oraya atmış ve duvarın orada durmuş. Zaten izler belli, ağacın buradan geçmiş” dedi.

Ne olmuştu?: Bağdat Caddesi’ndeki ‘hız cinayetleri’

Bağdat Caddesi 30 Nisan 2000 tarihinde korkunç bir ‘hız cinayeti’ ile Türkiye gündemine oturdu. Selin Uras ve nişanlısı Erdem Celasun’un hayatını kaybettiği bu olayın ardından Türkiye ‘trafik terörü’ne odaklandı. İlk defa trafik yasası konuşulmaya başlandı. Selin Uras’ın babası Boray Uras da trafik kazalarına ve Bağdat Caddesi’ne dikkat çekmek için Ankara’ya yürüdü. Ancak Bağdat Caddesi’nde ‘hız cinayetleri’ durmak bilmedi.

27 Ekim 2006’da Bağdat Caddesi’nde bir bilgisayar firmasında çalışan sürücü, lüks otomobiliyle başka bir sürücüyle yarışınca kırmızı ışıkta geçerek Yönetmen Afet Ertopçu’nun kullandığı araca çarptı. Ertopçu’nun aracı takla atarak kaldırımda yürüyen 46 yaşındaki Memduh Özışık’ı altına aldı. Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.

23 Ekim 2017 akşamı Emre Yazıcı’nın idaresindeki 34 P 2888 plakalı lüks otomobil, gece saat 23:00 sıralarında Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Semih Berkay Akın ve arkadaşına çarptı. Kazada iki genç yaralandı.

Bağdat Caddesi’nde 11 Temmuz 2015 Cumartesi gecesi sahur vakti yaşanan kazada, 19 yaşındaki sürücü, kullandığı lüks araçla, kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’ya çarptı. Kazada çiçekçi Kaya hayatını kaybetti.