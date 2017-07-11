‘Bağdadi muamması’nda sıra ABD’de: Öldürüldüğü haberini doğrulayamıyoruz

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ABD, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü henüz doğrulayamadıklarını duyurdu.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, haberin doğru olmasını istediklerini ancak Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair bilginin henüz teyit edilmediğini söyledi.

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Bağdadi’nin öldürülmesi muamması

Bağdadi’nin öldürüldüğünü ilk duyuran Rusya, bu ihtimalin yüzde 100’e yakın olduğunu bildirmişti. Peşinden açıklama yapan ABD ise ellerinde bunu doğrulayacak bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

İran, IŞİD liderinin ölümünü birkaç farklı kaynaktan doğruladığını belirtmiş, Irak’ta yayın yapan bir televizyon, IŞİD’in Bağdadi’nin ölümünü teyit ettiğini öne sürmüştü.

Son olarak açıklama yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladığını duyurmuştu. Gözlemevi yetkilileri, doğrulama bilgisini Reuters’a iletmesine karşın, ajans, kendilerinin bu bilgiyi henüz doğrulayamadığını belirtti.

Ancak IŞİD’le bağlantılı internet siteleri ve sosyal medya hesapları Bağdadi’nin ölümüne yönelik bir haber geçmiş değil.

Farklı ülke ve kaynaklar bilgiyi paylaşmasına karşın, Bağdadi’nin öldürüldüğü bilgisi henüz kesinleşmiş değil. Doğrulanması halinde, bunun IŞİD’e 2014’ten beri indirilen en büyük darbe olacağı belirtildi.