Bağcılar’daki silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan iki polis memurundan biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis göğsünden yaralanırken, diğer polis ise kolundan hafif şekilde yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen S.B. (19) , O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Kaçan kişinin yakalanması için polis helikopter destekli operasyon başlattı.

İstanbul Valiliği’nden saldırıyla ilgili şu açıklama geldi: “Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75’ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan polis memurumuz Yunus Nacar’ın tedavisi devam etmektedir.”

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

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“Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şüpheliler bir adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayda kullanılan biri pompalı tüfek olmak üzere üç silah ele geçirilmiştir”