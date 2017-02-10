Bağcılar’da kadın cinayeti: Eski sevgilisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

Bağcılar’da yaşayan 17 yaşındaki Cansu Çartı, eski sevgilisi M.A.K. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.

Bağcılar Çınar Mahallesi’nde önceki sabah 09.15 sıralarında, eski sevgilisi M.A.K.’yle bir süre önce ayrılan Çartı çalıştığı işyerinden satmak için aldığı börekleri seyyar aracına yükleyerek yola çıktı.

Bir süre Çartı’yı takip eden M.A.K’nin pompalı tüfekle açtığı ateşle Cansu Çartı olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve 17 yaşında olduğunun belirlenmesi üzerine Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderilen M.A.K. ile ilgili yapılan incelemede ‘uyuşturucu, yağma ve hırsızlık’ suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.K., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.