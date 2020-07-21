Bağcılar’da bir polisin hayatını kaybettiği saldırıda dört şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir polisin öldüğü silahlı saldırıda dört şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Geçen haftaki saldırıdan sonra düzenlenen operasyonda yakalanan üçü yaşı küçük olmak üzere dört şüpheli, asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

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Savcılığa çıkarılan şüphelilerden S.B. (19) işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, olay günü uyuşturucu madde kullandığını söyledi. S.B.’nin ifadesinde, arkadaşıyla gezerken bir aracın yanlarına yaklaştığını, söz konusu kişiyi hasmının adamlarına benzettiğini iddia ederek “Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan iki şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer üç şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım” dediği öğrenildi.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Yaşları 18’den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B’nin de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dört şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokakta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açmıştı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybederken, polis memuru Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19), O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B’nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.