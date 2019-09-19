Bağcılar’da 108 göçmen ‘mahallelinin de yardımıyla’ gözaltına alındı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde çok sayıda göçmen, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alındı.
Mahmutbey Mahallesi’nde yaşayanlar, dün akşam saat 22.00 sıralarında polisi arayarak bir işyerinden gürültü geldiğini bildirdi.
Olay yerine gidip işyerini kontrol eden polis, burada göçmenlerle karşılaştı. Polisin gözaltına almaya çalıştığı göçmenler direndi. Bazı mahallelilerle göçmenler arasında arbede yaşandı. Takviye polis sevk edildi.
Arbede sırasında kaçmak isteyen göçmenleri mahalleli engelleyerek polise teslim etti. Toplamda 108 göçmen gözaltına alınarak kamyonla karakola götürüldü.
Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak lehlerinde tezahüratta bulundu.