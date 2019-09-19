Bağcılar’da 108 göçmen ‘mahallelinin de yardımıyla’ gözaltına alındı

Uniq İstanbul’un ‘kültür sanattan sorumlu’ genel müdürü Sonay Yücel, bu yıl 120 bin kişiyi ağırlamayı hedefledikleri söylüyor. Bundan böyle kendi prodüksiyonlarını da yapacak Uniq İstanbul’da 150 prodüksiyon sahneye konulacak; aralarında ‘Sezen Aksu’ şarkılarını içeren bir müzikal de var.