Bağcılar kaymakamı: 6 bin göçmeni Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ettik

İstanbul’un Bağcılar ilçesinin kaymakamı Mustafa Eldivan, 12 Temmuz’dan beri yürütülen çalışmalarda çoğunluğu kayıt dışı 6 bin göçmenin Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini açıkladı.

Bağcılar 2019 Yılı Huzur Toplantısı’nda konuşan Eldivan, sınır edilecek göçmenlerin büyük çoğunluğunun Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan geldiğini söyledi.

Reklam

Eldivan şöyle konuştu: “Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı olmayan göçmenlere karşı çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’mızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz’dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunanları teslim ettik. Adres tespitlerini de yapıyoruz. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyelileri görevlilere bildiriniz.”