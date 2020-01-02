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Yaramazlara biraz batar!

Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak

İstanbul Tabip Odası açıklamasında, herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların bugünden itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacağı vurgulandı.

Fotoğraf: DHA

Prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS yükümlüsü yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibarıyla doldu.

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İstanbul Tabip Odası sosyal güvencesi olmayan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olmasına tepki göstererek “5 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayacak” değerlendirmesini yaptı. 

Oda yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirilmesine ve iki yıl içinde üç kez ertelenmesine karşın GSS prim borçlarını ödeyemediğini söyledi.

GSS kapsamında sağlık hizmeti alabilmek için prim yatırmak zorunlu. Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması şartı gerekiyor. 

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Kılıç, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşları için ücretsiz olması gerektiğini, sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi, ilave ücret, katılım payı ödemek gibi zorunlulukların kaldırılması gerektiğini belirtti ve sağlık harcamalarının bütçe kaynaklarından karşılanması gerektiğini savundu.

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