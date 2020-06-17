BAFTA ödül töreni ‘corona’ nedeniyle ertelendi

Britanya’nın Oscar’ları olarak değerlendirilen Britanya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödül töreni Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Fotoğraf: Reuters

74. BAFTA ödülleri 14 Şubat 2021 yerine 11 Nisan 2021 tarihinde sahiplerini bulacak.

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ABD Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi, nisanda Oscar ödüllerine Netflix gibi platformlarda yayınlanan fakat sinema salonlarında salgından ötürü gösterime giremeyen filmlerin de aday gösterilebileceğini açıklamıştı.

BAFTA da benzer bir uygulamayla dijital platformlarda yayınlanan filmlerin 2021 ödüllerinde yarışabilmesi için görüşmelerde bulunuyor.

Oscar gecesi de salgın nedeniyle ertelenmişti.