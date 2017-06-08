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BAE’li diplomat: Katar, Körfez ile Türkiye, İran ve İslamcı aşırıclar arasında tercih yapmalı


 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Moskova Büyükelçisi ve yazar Ömer Seif Gobaş, Katar’ın Körfez ile Türkiye, İran ve İslamcı aşırıcılar arasında tercih yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Guardian’da yer alan habere göre BBC’ye konuşan Gobaş, BAE’nin Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak gördüğünü ve El Kaide tarafından kullanılan aşırıcı fikirlerin kaynağı olduğunu söyledi.

Gobaş, ılımlı İslam üzerine önde gelen düşünürlerden biri olarak kabul ediliyor.

Katar’ın aşırıcılığı araç olarak kullandığını dile getiren Gobaş, “Katarlılar içinde bölge için de bir anlamı olmayan son derece yıkımı bir politikayı fonluyorlar ve bu yöne doğru gidiyorlar. Siyasal aşırıcılık ve siyasal İslam Ortadoğu’da ihtiyacımız olan ekonomileri yaratamaz” diye konuştu.

‘Katar at yarışı oynuyor’

Katarlıların mantığını anlamanın zor olduğunu ifade eden Gobaş, ülkenin şu anda ‘at yarışı’ oynadığını söyledi: “Katar Körfez ülkesi mi olmak istediğine, yoksa Türkiye, İran ve İslamcı aşırıcılarla aynı grupta mı olmak istediğine karar vermek zorunda.”

Gobaş, ayrıca BAE’nin elinde El Kaide gibi örgütlere Katar tarafından verilen milyonlarca dolarlık kaynağın kayıtlarının bulunduğunu da öne sürdü.

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