BAE’den Katar’a: Türkiye ve İran’dan yardım istemek trajik ve komik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve İran’dan yardım talep eden Katar’ı ‘krizde yeni bir sayfa açmak’la suçladı.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komodor Adaları da katılmıştı.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de, gıda sorunu yaşaması muhtemel olan Katar’a her türlü imkanı sunacaklarını dile getirirken, benzer bir destek önerisi İran’dan da gelmişti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan üst düzey bir BAE’li yetkili, Türkiye ve İran’ı kastederek, “Arap olmayan iki ülkeden siyasal, birinden de askeri koruma talep etmek krizde trafik ve komik bir sayfa olur” ifadelerini kullandı.