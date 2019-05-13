BAE’de dört petrol gemisine sabotaj

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir limanında bulunan dört ticari gemiye sabotaj düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının türü ve saldırganların kimliği veya arkasında hangi örgütün bulunduğu hakkında bilgi verilmedi. Suudi Arabistan ise saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve denize petrol sızmadığını açıkladı.

Saldırıya uğrayan Suudi bandıralı gemilerden biri. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, sabotaj düzenlenen gemilerden ikisinin kendi ülkesine ait olduğunu açıklarken, bir Norveç firması da bir geminin kendine ait olduğunu açıkladı. Dördüncü geminin durumu ve hangi ülkeye ait olduğu ise bilinmiyor.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, el Falih, tankerlerin Ras Tanura limanından yükledikleri Suudi petrolünü, Aramco firmasının ABD’deki müşterilerine götürdüğünü söyledi. Bakan, saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığını, gemilerde ciddi hasar meydana geldiğini, denize petrol sızmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, sabotajı ‘son derece üzücü ve tüyler ürpertici’ olarak nitelendirdi. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Heshmatollah Falahatpisheh de Fujairah limanındaki ‘patlama’nın arkasında, ‘üçüncü bir ülkeden gelen sabotajcılar’ olabileceğini söyledi.

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) saldırısı, ABD Denizcilik İdaresi’nin (MARAD), önceki gün, İran’ın bölgedeki ‘vekil’lerinin ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına karşı eyleme geçmesi ihtimalinin giderek arttığını açıklamasından hemen sonra meydana geldi.

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ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD Başkanı Trump’ın, geçen yıl, 2015 yılında imzalanan ‘Nükleer Anlaşma’dan çekilme kararı almasından sonra yeniden artmaya başlamıştı. İran da geçtiğimiz günlerde söz konusu anlaşmadaki bazı taahhütlerine uymayacağını duyurmuştu.