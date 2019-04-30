BAE’de bir Türk vatandaşına ‘terör’den müebbet

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) federal yüksek mahkeme bir Türk vatandaşı hakkında ‘terör’ davasında verilen ömür boyu hapis cezasını onadı.

Fotoğraf: Reuters

Emirlik Haber Ajansı’ının (WAM) haberine göre söz konusu kişi ‘Ali Öztürk Mehmet’ isimli bir Facebook hesabından resmi izin almadan yoğun kampanyalar yürütmesi nedeniyle suçlu bulundu.

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İddianameye göre bu hesap, iki terörist grubun ideolojisinin yayılması ve BAE’deki para transferi şirketleri aracılığıyla bu gruplara finansman gönderilmesi için kullanıldı.