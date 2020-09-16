BAE ve Bahreyn İsrail’le anlaştı; Gazze’deki militanlar İsrail’e roket fırlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dün İsrail’le resmi bağlar kurmak için anlaşmalar imzaladı.

Fotooğraf: Reuters

BAE ve Bahreyn, Ortadoğu ülkelerinin İran’a karşı stratejik bir yeniden yapılanmaya girmesiyle 25 yıldır İsrail’le ilişki kurmak için adım atan ilk Arap devletleri.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de bağımsız bir devlet kurmak isteyen Filistinliler, ABD’nin aracı olduğu anlaşmaları kendi davalarına bir ihanet olarak görüyor ve Beyaz Saray’da imzalanan anlaşmaların geçersiz sayıyor.

Anlaşmanın ardından Gazze’de militanlar İsrail’e roket fırlattı. İsrail ordusu da cevaben bugün erken saatlerde Hamas’ın kontrolündeki Gazze’de yaklaşık 10 noktaya hava saldırısı düzenledi. Ordu sınıra yakın İsrail yerleşimlerine 15 roket fırlatıldığını bildirdi.

Beyaz Saray’da düzenlenen törende İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Al Zayani ile mutabakatlara imza atmıştı.

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BAE ve Bahreyn, 1979’da Mısır ve 1994’te Ürdün’ün İsrail’le barış anlaşması imzalamasının ardından ilişkileri normalleştirme adımı atan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri.

Trump: Başka ülkeler de imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, başka ülkelerin de İsrail’le kendi mutabakatlarını imzalayacağını ifade ederek “En az beş ya da altı ülke daha kısa sürede bununla ilgili ilerleme kaydedecek” dedi.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada üçüncü Körfez Arap ülkesi, Suudi Arabistan’ın İsrail’le ‘doğru zamanda‘ bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

Suudi kabinesi yaptığı açıklamada Filistin sorununa dair ‘adil ve kapsamlı çözüm’ gerektiğini vurguladı.