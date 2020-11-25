BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye de dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın ulaştığı belge 18 Kasım’da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor.

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Belgeye göre Afganistan, Libya ve Yemen’i de içeren 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvuruları durduruldu.

Vize yasağı Cezayir, Kenya, Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Pakistan, ve Tunus’u da kapsıyor.

Vize yasağına istisnaların olup olmadığı belli değil.

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Konuya ilişkin bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

Kaynak bu endişelerin neler olduğunu belirtmese de vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini söyledi.