BAE istihbaratından iki kişi casusluk suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Arap ülkelerinde casusluk yaptığını itiraf eden iki istihbarat görevlisinin İstanbul’da tutuklandığı belirtildi.

Kaşıkçı

Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.



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AA’nın haberine göre, gözaltına alına iki kişiden birisinin Kaşıkçı cinayetiyle bir ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.