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Yaramazlara biraz batar!

BAE istihbaratından iki kişi casusluk suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Arap ülkelerinde casusluk yaptığını itiraf eden iki istihbarat görevlisinin İstanbul’da tutuklandığı belirtildi.

Kaşıkçı

Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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AA’nın haberine göre, gözaltına alına iki kişiden birisinin Kaşıkçı cinayetiyle bir ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.

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