BAE ile altın ticareti iki yılda 4.5 katına çıktı: Sarraf’ın rekoru bile çok geride kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan altın ticareti 2017’de patlama yaparak, iki yıl önceye göre 4.5 katına çıktı. BAE ile 10 milyar 332 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmi, daha önceki rekor yılı 2012’nin bile çok üzerine çıkmış durumda.

2012 yılı, 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın altın ticaretiyle “Türkiye’nin cari açığının yüzde 15’ini tek başıma kapattım” derken kastettiği dönemdi.

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CHP’nin ekonomi kurmaylarından Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yürütülen altın ticaretindeki sıradışı hareketleri bir tablo haline getirerek Twitter’da paylaştı.

BAE ile altın ticaret hacmi (ithalat ve ihracatın toplamı) 2012’de 7 milyar 707 milyon dolar seviyesindeydi. Tabloya göre Sarraf’ın 2013 sonunda tutuklanması sonrası ticaret hacmi 2014’te keskin şekilde 2 milyar 917 milyon dolara (2012’ye göre gerileme yüzde 62.2), 2015’te daha da azalarak 2 milyar 356 milyon dolara geriledi.

2016’da ise altın ticaret hacmi 4 milyar 752 milyar dolarla tekrar yükselmeye başlarken, 2017 tam bir patlama yılı oldu.

2016’de yükseliş başladı

2017’de Birleşik Arap Emirlikleri’nden 4 milyar 933 milyarlık altın alınmış, 5 milyar 399 milyon dolarlık altın satılmış. Toplam 10 milyar 332 milyon dolarlık altın ticaret hacmi, 2016’ya göre yüzde 117 artmış durumda.

Son iki yılda 4.5 katına çıktı

2015 rakamıyla karşılaştırıldığında ise ticaret hacmi son iki yılda yaklaşık 4.5 katına çıkmış görünüyor.

2012’nin yüzde 34 üzerinde

Daha önceki rekor yılı olan 2012’ye göre bile BAE ile altın ticareti 2017’de yüzde 34 artmış durumda. Ayrıca ithalat ve ihracat rakamlarının birbirine çok yakın olduğu da dikkat çekti.

Başka bir deyişle rakamlar Rıza Sarraf’ın AKP yanlısı televizyonlarda “Türkiye’nin cari açığın yüzde 15’ini tek başıma kapattım” derken kastettiği 2012 yılı rakamlarının bile çok üzerine çıkmış durumda. Rıza Sarraf yaptığı altın ticaretiyle 2015’te iki bakanın elinden “ticaret şampiyonu” ödülü almıştı.

Geçen yılki altın ticareti patlamasına ise henüz ekonomistler tarafından açıklama getirilebilmiş değil.

Bu arada Merkez Bankası’nın Kasım 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye’nin 12 aylık cari işlemler açığı 43 milyar 752 milyon dolar oldu.