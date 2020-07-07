Bacaya sıkışan yavru baykuşları itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, bir binanın ikinci katındaki farklı bacalara düşerek sıkışan iki yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.
AA’nın haberine göre Kevser Mahallesi’ndeki üç katlı evin çatısındaki iki farklı bacadan içeri giren yavru baykuşlar binanın ikinci katına düştü.
İkinci katta yaşayan Himmet Umur, bacadan gelen sesler üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, bacalara sıkışan yavruları bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Yavru baykuşlar, karton kutuya konularak, Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.