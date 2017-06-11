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Bacanağa ‘devlet desteği’: Hazine müsteşarı koltuğa oturunca tanıdığını işe aldırdı


 

Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in, ataması yapıldıktan bir gün sonra bacanağını müsteşarlık kadrosuna ‘transfer’ ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Türkiye Finans Katılım Bankası Ticari Bankacılık Genel Müdürü Osman Çelik, 29 Haziran 2016’da Hazine müsteşarlığına atandı.

Çelik, atandıktan bir gün sonra, 30 Haziran 2016’da bacanağı Mustafa Yılmaz Karakuşçu’yu ‘uzman’ sıfatıyla Ekonomi Bakanlığı’ndan kuruma aldırdı.

Osman Çelik.

Bakanlıkta ürün güvenliği genel müdürlüğünde çalışan Karakuşçu, geçen yılın ekim ayından bu yana Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürütüyor.

Karakuşçu’nun 63 yaşında olduğu ve İngilizce bilmediği öğrenildi.

Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlar:

* Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

* Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatını ve diğer ilgili uluslararası mevzuatı takip etmek.

* Devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

* Kurula sunulmak üzere mevzuat hazırlıklarını yapmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek ve Kurulun denetimine sunmak.

* Uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle temas ve müzakerelere iştirak etmek.

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