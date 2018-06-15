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Yaramazlara biraz batar!

Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı

 

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamadı.

Fotoğraflar: DHA

Yavru köpek,  Ataşehir’deki havyan hastanesine getirilmişti. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, “Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı belirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik” dedi.

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Sapanca ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün bir aylık yavru köpek can çekişirken bulunmuştu. Dört bacağı ve kuyruğu kesik olan köpek, önce veterinere götürülmüş, buradan da İstanbul’daki hayvan hastanesine sevk edilmişti.

‘Balta gibi aletler olabilir’

Hastanedeki veteriner Bertuğ Çiftçi “Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor” demişti.

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