Bacağından ısıran köpek balığına sörf tahtasıyla vurarak ölmekten kurtuldu

Avustralya’da, genç bir adam köpek balığı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan adam, sörf tahtasıyla köpek balığına vurarak ölmekten kurtuldu.

Fotoğraf: Wikipedia

4 metre boyundaki büyük beyaz köpek balığı, geçen cuma, Bunker Koyu’nda sörf yapan 20’li yaşlardaki genç admaın bacağını ısırdı.

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Görgü şahitleri, genç adamın, sörf tahtasıyla köpek balığına vurarak onu uzaklaştırdığını ve ölmekten kurtulduğunu söyledi.

Etraftakilerin yardımıyla sahile çıkarılan sörfçü ilk müdahalenin ardından önce yakında bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra da Perth kentindeki bir hastaneye.

Yetkililer, olayın yaşandığı plajı kapattı.