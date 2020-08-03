Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bacağından ısıran köpek balığına sörf tahtasıyla vurarak ölmekten kurtuldu

Avustralya’da, genç bir adam köpek balığı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan adam, sörf tahtasıyla köpek balığına vurarak ölmekten kurtuldu.

Fotoğraf: Wikipedia

4 metre boyundaki büyük beyaz köpek balığı, geçen cuma, Bunker Koyu’nda sörf yapan 20’li yaşlardaki genç admaın bacağını ısırdı.

Reklam

Görgü şahitleri, genç adamın, sörf tahtasıyla köpek balığına vurarak onu uzaklaştırdığını ve ölmekten kurtulduğunu söyledi.

Etraftakilerin yardımıyla sahile çıkarılan sörfçü ilk müdahalenin ardından önce yakında bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra da Perth kentindeki bir hastaneye.

Yetkililer, olayın yaşandığı plajı kapattı.

Reklam

SON HABERLER

TTB: Bakanlık ‘corona’ verilerini gizliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verilerini gizlediğini, halkı paniğe sevk ettiğini ve mücadeleyi sadece halka bıraktığını öne sürdü.

Elde kalan kurbanlıkları bakanlık satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının, talep edilmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...