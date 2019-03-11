Bacağı ampute edilen kürekçi Spencer 60 günde Atlantik Okyanusu’nu geçerek rekor kırdı

Geçirdiği kaza sonucunda sağ bacağının dizden aşağısı ampute edilen Britanyalı Lee Spencer, Atlantik Okyanusu’nu tek başına kürek çekerek en kısa sürede geçen isim olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Forces Network

BBC’deki habere göre kaza geçirdiği 2014’e kadar Kraliyet Deniz Piyadeleri’nde 24 yıl görev yapan 49 yaşındaki Spencer, destek almadan 60 günde Avrupa’dan Güney Amerika’ya kürek çekerek ulaştı ve rekora imza attı.

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Portekiz’den 9 Ocak’ta yola çıkan ve bu sabah Fransız Guyanası’nın başkenti Cayenne’e varan Spencer, ayrıca bir kıtadan diğerine kürek çekerek ulaşan ilk engelli oldu. 3 bin 800 millik yolculuğu sırasında dev dalgalarla boğuştuğunu, çoğu kez iki saatlik uykuyla idare ettiğini anlatan Spencer, “Kimseye engelleri nedeniyle sınır konulmaması gerektiğini kanıtlamak istedim” dedi.

İki çocuk babası Spencer, rekorun 96 gün 12 saatle önceki sahibi ‘engeli bulunmayan’ Stein Hoff’a 36 buçuk günlük fark attı.

Navigasyon sistemindeki arıza nedeniyle Kanarya Adaları’nda kısa süre beklemek zorunda kalan Spencer, yolculuğu süresince Kraliyet Deniz Piyadeleri Derneği ve Endeavour Fonu’na bağış topladı.