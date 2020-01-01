Baca filtresi takmayan dört termik santral mühürlendi

Kütahya, Manisa ve Zonguldak’taki toplam dört termik santral, verilen sürede baca filtresi takmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Soma Termik Santrali (Fotoğraflar: DHA)

Meclis’e sunulan tasarıda, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl erteleneceği belirtilmişti. AKP ile MHP’li vekillerin oylarıyla Meclis’ten geçen tasarı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmişti.

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Her birinde bir buhar türbini jeneratörü, bir kazan, bir kondeser ve bir soğutma kulesi bulunan 165 megawatt gücündeki altı üniteli Soma Termik Santrali de filtresiz çalıştırılıyordu. Bölgede yaşayanlar, iki ünitesi bir bacaya bağlı bulunan santrale filtre takılmasını istiyordu.

Yetkililerin santraldeki üç bacaya filtre takılması için verdiği bir aylık süre bugün doldu. Bacanın takılmaması üzerine yetkililer yeni yılın ilk dakikalarında polislerle birlikte santrale giderek işletmeyi mühürledi. Santralde faaliyet durduruldu.

Çatalağzı Termik Elektrik Santrali

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) de aynı gerekçeyle mühürlendi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

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Kütahya’nın Seyitömer ve Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santraller de bugün sabah mühürlendi. İki santralde üretim durduruldu.