Baca boşluğuna düşen altın bilezikleri itfaiye çıkardı

Erzincan’da sakladığı altın bileziklerini almak istediği sırada baca boşluğuna düşüren kadın itfaiye ekiplerinden yardım aldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Kavakyolu Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşında Fatma Özcan, oturma odasındaki soba bacasına sakladığı üç burma bileziği almak istediği sırada altınları baca boşluğuna düşürdü.

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Apartman görevlisi ve komşularından yardım isteyen Özcan, bir süre uğraştıktan sonra altınları çıkaramayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde baca boşluğuna düşen altınları çıkarmak için çalışma başlattı.

Hilti kırıcı ile baca uzantısını kıran ekipler, bir saatlik uğraşın ardından çorap içerisine konmuş bilezikleri çıkararak sahibine teslim etti.

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Özcan, itfaiye personeline teşekkür etti.