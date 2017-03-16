Babel’in tercihi ‘eski takımı’ Ajax: Umarım turu geçerler, benim için çok özel bir eşleşme olur

Beşiktaş’ın Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldiği maçtaki iki golüyle öne çıkan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, “Bu sonuç takım olarak öz güvenimizi yükseltti” dedi.

‘Savunmada sağlam durduk’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Aboubakar’ın gördüğü kırmızı kart sonra yaklaşık 55 dakika 10 kişi mücadele ettiklerine dikkat çeken Babel, şunları söyledi: “10 kişi kaldıktan sonra böyle bir aşamada, böyle bir rakibe karşı dört gol atmayı başardık toplamda. Savunmada sağlam durduk, fırsatlar yakaladık, 10 kişi kaldıktan sonra iki gol daha attık ve önemli bir başarı elde ettik.”

‘Üzülmek için zamanınız yok’

Hangi oyuncu görürse görsün kırmızı kartın takıma verilmiş bir ceza olduğunu dile getiren Hollandalı oyuncu, şöyle devam etti: “Ama öyle bir durum ki, üzülmek ya da hayal kırıklığına uğramak için hiç zamanınız yok. Bir an evvel bu duruma uyum sağlayıp çözüm üretmeniz gerekiyor. O açığı kapatmanız gerekiyor. Rakip kim olursa olsun bir kişi eksik oynamak zor. Bugün de sağlam bir rakibe karşı oynadık ama güçlü durduk ve bu başarıyı elde ettik.”

‘Ajax çıkarsa benim için çok özel bir eşleşme olur’

Babel, çeyrek finalde olası rakipleriyle ilgili bir soruya ise, “Şu anda eski takımım Ajax da oynuyor. Umarım turu geçerler. Onlarla eşleşirsek benim için çok özel bir eşleşme olur” karşılığını verdi.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag’a 2-1 mağlup olan Ajax, rövanş maçını 2-0 önde götürüyor.