Babel transferiyle başlayan tartışma: İspanya’dan gelen futbolcular Süper Lig’de başarılı olabilir mi?

Beşiktaş’ın prensipte anlaşmaya vardığı Ryan Babel’in transferi için, “İspanya’dan buraya gelenler başarılı olamaz” diyen Fanatik yazarı Mehmet Demirkol’un bu tezine Hürriyet yazarı Ali Ece’den itiraz geldi.

‘Demirkol’un tespiti salt teknik açıdan doğru’

‘Babel, Beşiktaş için doğru transfer mi?’ başlıklı bugünkü yazısında, Demirkol’un tespitinin salt teknik açıdan doğru olduğunu savunan Ece, “Bugüne kadar Güiza, Escude, Juanfran, Cuenca, Josico başarılı olamadılar. Lakin bu oyuncuların asıl sorunu geldikleri takımın ideal oyun tarzına uygun olmayan oyuncular olmalarıydı” ifadelerini kullandı.

‘İspanya aktarmalı döndü’

Süper Lig’de daha önce Kasımpaşa forması da giyen Hollandalı oyuncunun Türkiye’ye İspanya’dan çok ‘İspanya aktarmalı’ olarak döndüğünü belirten Ece, “Kasımpaşa’dan sonra transfer olduğu BAE takımı Al Ain’de sezonu adeta boş geçti. O yüzden Deportivo’ya ilk geldiğinde sürekli ilk 11 oynayabilecek fizik kondisyon gücünden yoksundu. Son zamanlarda bu gücüne geri kavuştu ve çok iyi performanslar sergilemeye başladı. Babel, İspanya’dan çok Türkiye, Hollanda, İngiltere ve Almanya’da forma giymiş bir oyuncu” diye yazdı.

‘Doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum‘

Demirkol, İspanya ekibi Deportivo La Coruña’ya veda eden ve Beşiktaş’la görüşmek için bugün İstanbul’a gelen Babel’in transferi hakkında şu yorumda bulunmuştu: “Genelde İspanya-Türkiye transfer ilişkisi şöyle işler; Türkiye’den oraya gidenler başarılı olur, İspanya’dan buraya gelenler başarılı olamaz. Genelde bu böyledir. Ama istisnaları da vardır. Açıkçası ben şu ana kadar Babel’den beklediğimi hiç göremedim. Doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ben umutlu değilim. ‘Babel’den başka adam mı yok?’ diyebilirsin, yönetim de şunu der: ‘Yok abi, kimse Türkiye’ye gelmek istemiyor’.”